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        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları nasıl0 Altın alış satış tablosu ile 25 Mayıs 2025 Pazar gram ve çeyrek kaç TL?

        Hafta sonu altın fiyatları nasıl? 25 Mayıs 2025 Pazar gram ve çeyrek kaç TL?

        Küresel pay piyasaları, geçen hafta ABD'nin mali görünümüne ilişkin soru işaretleri ve ilave gümrük vergilerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerle yön arayışındayken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri risk algısını yükseltti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 25 Mayıs 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:58
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