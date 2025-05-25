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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları nasıl? Altın alış satış tablosu ile 26 Mayıs 2025 Pazartesi gram ve çeyrek kaç lira?

        Altın fiyatları nasıl? 26 Mayıs 2025 Pazartesi gram ve çeyrek kaç TL?

        Küresel pay piyasaları, geçen hafta ABD'nin mali görünümüne ilişkin soru işaretleri ve ilave gümrük vergilerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerle yön arayışındayken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri risk algısını yükseltti. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 26 Mayıs 2025 altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:06
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