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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 8 MART 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 8 Mart 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 artış yaşayan altın, hafif geriledi. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 412 lira, çeyrek altın ise 5 bin 578 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 07:59 Güncelleme: 08.03.2025 - 07:59
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