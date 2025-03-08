Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 8 Mart 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 17 artış yaşayan altın, hafif geriledi. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 412 lira, çeyrek altın ise 5 bin 578 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
- 1
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın alım satımı yapacak olan kişiler alış-satış tablosunu incelemek istiyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 412 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.411,61
Satış: 3.412,14
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.906,60
Satış: 2.911,60
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.458,58
Satış: 5.578,85
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.834,32
Satış: 22.247,15
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.470,00
Satış: 22.697,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.883,04
Satış: 11.157,70
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.834,32
Satış: 22.247,15
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.902,75
Satış: 23.483,22
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.875,88
Satış: 2.763,19
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.143,80
Satış: 3.322,74
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.829,00
Satış: 56.630,00
-
- 13