        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 26 EKİM 2025: Altın düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! İşte 26 Ekim Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 26 Ekim Pazar verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcıların risk iştahının artmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altından çıkışlar hızlandı. Dün kapanışta yurt içi piyasalarda gram altın 5 bin 545 TL'ye kadar gerilerken, ons altın 4 bin 111 dolar seviyesine kadar düştü. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 27.10.2025 - 07:04 Güncelleme: 27.10.2025 - 07:04
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
