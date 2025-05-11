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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 11 MAYIS 2025 PAZAR: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu ve kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Mayıs 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen altında dalgalanma sürüyor. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 143 lira, çeyrek altın ise 6 bin 774 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 07:51 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:42
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