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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen altında dalgalanma sürüyor. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 143 lira, çeyrek altın ise 6 bin 774 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 07:51 Güncelleme: 11.05.2025 - 23:57
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