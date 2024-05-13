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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu! sağlık durumu hakkında açıklama - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu

        Hafsanur Sancaktutan, ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu operasyon geçirdi. Oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 09:05 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:10
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          Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu.

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          Hastane odasında annesine verdiği pozu; "Anne gözü, anne yüreği" notuyla yayımlayan Hafsanur Sancaktutan, takipçilerinin endişelenmesi üzerine sağlık durumu hakkındaki detayları paylaştı.

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          AMELİYAT OLDU

          Ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu ameliyat olduğunu açıklayan Hafsanur Sancaktutan; "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sahalara dönüyorum" dedi.

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