Hafsanur Sancaktutan ameliyat oldu
Hafsanur Sancaktutan, ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu operasyon geçirdi. Oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
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Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu.
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Hastane odasında annesine verdiği pozu; "Anne gözü, anne yüreği" notuyla yayımlayan Hafsanur Sancaktutan, takipçilerinin endişelenmesi üzerine sağlık durumu hakkındaki detayları paylaştı.
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AMELİYAT OLDU
Ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu ameliyat olduğunu açıklayan Hafsanur Sancaktutan; "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sahalara dönüyorum" dedi.
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