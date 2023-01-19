Hafriyat kamyonu ayırdı! Eşiyle el ele karşıya geçerken hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre Belen Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene olduktan sonra saat 12.00 sıralarında çıkıp, geldikleri otomobile doğru el ele tutuşup yürüyen Gülşen ve Mustafa Akyurt çifti, yolun karşısına geçmek istedi.

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