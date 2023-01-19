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Haberler Gündem 3. Sayfa Hafriyat kamyonu ayırdı! Eşiyle el ele karşıya geçerken hayatını kaybetti

Eşiyle el ele tutuşup yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan kadın, toprağa verildi

Hatay'da yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. Olayda kocasıyla el ele tutuşup yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun altında kalan Gülşen Akyurt hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan kadının eşi Mustafa Akyurt ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi

Giriş: 19.01.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Hafriyat kamyonu ayırdı! Eşiyle el ele karşıya geçerken hayatını kaybetti
Hafriyat kamyonu ayırdı! Eşiyle el ele karşıya geçerken hayatını kaybetti
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DHA

Hatay'ın Belen ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıkıp el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden hafriyat kamyonunun altında kalıp ölen Gülşen Akyurt (51), toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre Belen Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene olduktan sonra saat 12.00 sıralarında çıkıp, geldikleri otomobile doğru el ele tutuşup yürüyen Gülşen ve Mustafa Akyurt çifti, yolun karşısına geçmek istedi.

"ARAÇLARA YANAN IŞIK YEŞİLE DÖNDÜ"

Bu sırada araçlara yanan ışık, yeşile döndü. Sürücüsünün hareket ettirdiği hafriyat kamyonu, çiftten Gülşen Akyurt'a çarptı. Gülşen Akyurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Gülşen Akyurt için bugün İskenderun ilçesi Kaptan Mehmet Paşa Camii´nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Namazda saf tutan eşi Mustafa Akyurt güçlükle ayakta durabildi.

Kılınan namazın ardından Akyurt, gözyaşları ve dualarla Karaağaç Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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