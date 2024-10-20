Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Van-Özalp kara yolunun İpekyolu'na bağlı Çalımlı Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Sehare Akşit (50) olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yararlandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Perizade Gürgiç, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.