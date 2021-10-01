HADİSE YÜZÜĞÜ TAKTI!

Geçtiğimiz hafta İtalyan bir mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olarak Milano'ya giden Hadise'den yeni fotoğraflar geldi. Sarı ve siyah renkli kaplan desenli takımıyla poz veren ünlü şarkıcı, iri taşlı yüzüğünü sergilemeyi de ihmal etmedi. Hadise'nin bu pozunu, "Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır." notuyla yayınlaması takipçilerini heyecanlandırdı.

Birçok kullanıcı Hadise'nin paylaşımına, "Bir an evlenme teklifi aldın sandım." şeklinde yorumlar yaptı. Kimi kullanıcı ise şarkıcının Dinçerler'e "evlilik" mesajı verdiğini ileri sürdü.