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Hadise yüzüğü taktı! Mehmet Dinçerler'e manidar mesaj! - Magazin haberleri

Hadise yüzüğü taktı! Manidar mesaj...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, iri taşlı yüzüğü ile verdiği pozu Instagram'dan yayınlayarak manidar bir paylaşımda bulundu. Takipçileri şarkıcının Dinçerler'e "evlilik" mesajı verdiğini ileri sürdü

01.10.2021 - 15:41 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu.

  • AŞKLARI BODRUM'DA BELGELENDİ

    Temmuz ayında Bodrum'da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çiftin aşkları doludizgün devam ediyor.

  • HADİSE YÜZÜĞÜ TAKTI!

    Geçtiğimiz hafta İtalyan bir mücevher firmasının ilk Türk marka elçisi olarak Milano'ya giden Hadise'den yeni fotoğraflar geldi. Sarı ve siyah renkli kaplan desenli takımıyla poz veren ünlü şarkıcı, iri taşlı yüzüğünü sergilemeyi de ihmal etmedi. Hadise'nin bu pozunu, "Elmaslar bir kızın en iyi arkadaşıdır." notuyla yayınlaması takipçilerini heyecanlandırdı.

    Birçok kullanıcı Hadise'nin paylaşımına, "Bir an evlenme teklifi aldın sandım." şeklinde yorumlar yaptı. Kimi kullanıcı ise şarkıcının Dinçerler'e "evlilik" mesajı verdiğini ileri sürdü.

  • "ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİZ"

    Ünlü isim, geçtiğimiz hafta bir mekanda sahne almıştı. Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren Hadise, "Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

  • "GÜLÜMSEMEMİN SEBEBİ SENSİN!"

    Daha önce Mehmet Dinçerler ile Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a giden Hadise, sevgilisine bu pozu vermiş ve fotoğrafının altına da, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin!" notunu düşmüştü.

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