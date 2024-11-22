Hadise'nin eski eşinden kazara beğeni
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, Şükrü Özyıldız'ın paylaşımını beğendi. Fotoğrafta Hadise ile yeni sevgilisi Şenol Sönmez de vardı. Dinçerler, kısa süre sonra beğenisini geri aldı
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30 Nisan 2022'de nikâh masasına oturan Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmıştı.
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Hadise, geçtiğimiz ay ‘Esas Oğlan’ dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Hadise'nin yanı sıra Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın da rol aldığı dizinin galası gerçekleştirildi.
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Şükrü Özyıldız, Hadise ile sevgilisi Şenol Sönmez'in de yer aldığı fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayımladı.
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Ünlü oyuncunun fotoğraflarını Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler de beğendi. Dinçerler fotoğrafta Hadise ile Şenol Sönmez'in de olduğu fark edince kısa süre sonra beğenisini geri aldı.