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Hadise-Mehmet Dinçerler çifti el ele! - Magazin haberleri

Hadise-Mehmet Dinçerler çifti el ele!

Önceki gün sevgilisi Mehmet Dinçerler ile objektiflere yansıyan Hadise'nin bir hayli keyifsiz olduğu görüldü. Suskunluğunu koruyan Dinçerler ise ünlü şarkıcının elini bir an olsun bırakmadı

16.10.2021 - 14:50 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Çift, bir restoranda yakın arkadaşlarıyla buluşarak yemek yedi.

    KEYİFSİZ HADİSE!

    Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı, mekan çıkışı soruları yanıtsız bıraktı. Dinçerler ise keyifsiz olduğu görülen sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Ardından kendileri bekleyen özel araçlarına binen ikili, hızla oradan ayrıldı.

  • "ANNE OLMAK İSTERİM"

    Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere takılmıştı.

    Kıbrıs konserinde çocuk özlemini dile getiren Hadise’ye, sevgilisinden evlilik teklifi alıp, almadığı sorulmuştu. "Böyle haberler hep çıkıyor." diye konuşan sanatçı, "Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki." ifadelerini kullanmıştı.

  • "YETERİ KADAR CEVAP VERDİK"

    Sevgilisinin ailesinin kendisini istemediği yönündeki sorulara Hadise, gülerken, Dinçerler ise, "Yeteri kadar cevap verdik, teşekkürler." diyerek, röportajı bitirmişti.

  • İLK FOTOĞRAF

    Hadise, sevgilisiyle verdiği röportajın ardından ilk kez Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, yayınladığı kareye kalp emojisi koymuştu. Dinçerler de sevgilisine, "İyi ki sen..." yorumunu yapmıştı.

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