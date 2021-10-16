"ANNE OLMAK İSTERİM"

Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sanat fuarı Contemporary İstanbul'da objektiflere takılmıştı.

Kıbrıs konserinde çocuk özlemini dile getiren Hadise’ye, sevgilisinden evlilik teklifi alıp, almadığı sorulmuştu. "Böyle haberler hep çıkıyor." diye konuşan sanatçı, "Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki." ifadelerini kullanmıştı.