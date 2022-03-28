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Hadise konserinde nişan fotoğrafını yayınladı! Mehmet Dinçerler..

Hadise konserinde nişan fotoğraflarını yayınladı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde ilk kez ekrana yansıtarak, hayranlarına sürpriz yaptı

28.03.2022 - 09:58 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Hadise ile iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Törenden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattığı konuşulan ünlü şarkıcı, önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda konser verdi.

  • KONSERİNDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

    Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith'in "Lay Me Down" adlı şarkısını seslendirdi. Konser alanında romantizm rüzgarları eserken, dev ekrana ünlü çiftin nişanından fotoğraflar yansıtıldı. Hadise'nin bu sürprizi dinleyicilerini heyecanlandırırken, o anlar da sosyal medyada paylaşıldı.

  • "NE OLURSA OLSUN KENDİNİ SEV VE YÜRÜ!"

    Ardından konserin ikinci yarısının başında Hadise'nin özel olarak hazırlattığı video da dev ekranda yayınlandı.

    Şarkıcı, metnini de kendi yazdığı videoda sevenlerine, "Düştüysen kalk. Düşmekten, koşmaktan, yürümekten korkma. Kendini sev. Dans et, eğlen, ağla, gül, mutlu ol, mutsuz ol; hayat böyle bir şey. Ne olursa olsun kendini sev ve yürü." sözleriyle seslendi.

  • YÜZÜK GÖRÜNDÜ!

    Hadise, 12 gün önce Fashion Week kapsamında düzenlenen bir defilede boy göstermişti. Ünlü isim, evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet Dinçerler ile nişanlandığı yönündeki haberlerle ilgili sorular karşısında sessiz kalmıştı. Parmağındaki alyansını ve pırlanta yüzüğünü gizlemeye çalışan sanatçıya, kız kardeşi Derya Açıkgöz de eşlik etmişti.

  • "BAŞKA ZAMAN KONUŞURUZ"

    36 yaşındaki şarkıcı, daha sonra "Arkadaşlar bugün çok sevdiğim Nihan'ın defilesine geldik, hepinize teşekkür ederim. Başka zaman konuşuruz." diyerek, sorulara yanıt vermekten kaçınmıştı.

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