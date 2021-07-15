İKİNCİ ŞANS MUTLULUK GETİRMEDİ



2020'nin sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım, 2021'e girmeden yollarını ayırmıştı.



"NOKTALADIM!"



Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.