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Hadise 'göz'e geldi! - Magazin haberleri

Hadise 'göz'e geldi!

Önceki gün göz doktoruna giderken objektiflere yansıyan Hadise, gazetecilerin, "Geçmiş olsun, ciddi bir durum var mı ?" sorusuna cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Gözümde minik bir problem vardı, onun için geldim. Şu an için bir sorun yok" demekle yetindi

Giriş: 19.11.2022 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 1 Ekim'de sonlandıran Hadise, Nişantaşı'nda görüntülendi. Göz doktoruna muayene için gittiği öğrenilen Hadise, çıkışta ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    "GÖZÜME PROBLEM VARDI"

    Ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Geçmiş olsun, ciddi bir durum var mı ?" sorusuna, "Gözümde minik bir problem vardı, onun için geldim. Şu an için bir sorun yok" yanıtını verdi.

  • Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin geçtiğimiz günlerde 40 milyon TL'ye Yeniköy'de yalı satın aldığı iddia edilmişti.

    Ünlü isim, muhabirlerin, konuyla alakalı, "Hayırlı olsun" dileklerine gülerek, "Kolay gelsin arkadaşlar" diyerek karşılık verdi.

    Daha sonra koruması eşliğinde otomobiline binen Hadise, hızla oradan ayrıldı.

  • "YENİ EVİM BANA HAYIRLI OLSUN"

    Hadise, daha önce basın mensuplarının 40 milyon TL'lik satın aldığı yalı ile alakalı sorularına, "Yeni evim bana hayırlı olsun, onu söyleyeyim sadece" şeklinde cevap vermişti.

  • 5 AYLIK EVLİLİK BİTTİ

    Öte yandan Hadise, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, olaylı ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açmak istiyordu. Ünlü şarkıcı, eski eşiyle yaşadığı Riva'daki evden taşınıyordu. Hadise'nin yeni bir ev arayışına girdiği de öğrenilmişti.

  • "SANATINI KISITLAMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARDA BULUNMAYA BAŞLADI" İDDİASI

    Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

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