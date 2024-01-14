Hadise'den göz kamaştıran pozlar! Ünlü şarkıcıya beğeni yağdı!
Türkiye'nin en başarılı pop şarkıcılarından biri olan Hadise, magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerde baş sıralarda yer alıyor. Ünlü şarkıcı son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.
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Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile sahne alan ve davranışlarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yeni pozlarını yayınladı. Güzel isme sevenlerinden dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.
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Murat Boz ile samimi görüntüleri sosyal medyada viral olan Hadise'yi yakın arkadaşı olduğu bilinen rapçi Murda takipten çıkmıştı. Konuyla ilgili Hadise, aralarında bir problem olmadığını göstermek için Murda ile çekildiği pozunu hikayesinde yayınlamıştı. Olanların ardından Hollanda'da yaşayan rapçi, Hadise'yi tekrar takip etti.
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Instagram hesabında 14.6 milyon takipçisi olan Hadise son pozlarını: "My home in London" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele takipçilerinden 361 binin üzerinde beğeni ve 1000'den fazla yorum geldi.
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Hadise'nin sevenlerinden pozlarının altına: "Queen", "Işık saçıyorsun", "Güzelliğin büyülüyor", "Türkiye'de teksin" gibi övgü dolu yorumlar geldi.
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İşte Hadise'nin yayınladığı son pozları...
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