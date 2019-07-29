Hadise Açıkgöz kimdir?

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Mol kentinde doğmuştur. 2003 yılında düzenlenen Idool 2003 yarışmasına katılıp birinci olamasa da albüm teklifi aldı ve bunun üzerine müzik hayatına adım atmış oldu.

Hazırlıklar bittikten sonra 2005'te ilk stüdyo albümünü "Stir Me Up" şarkısıyla yayınladı ve böylece doğup büyüdüğü Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı. Türk halkının ve basının kendisiyle ilgilenmesinin ardından kariyerine Türkiye'de devam ettirmeye karar verdi.

Hadise adlı ikinci stüdyo albümünü 2008'de yayınladı ve albümündeki Deli Oğlan şarkısı Türkiye'de oldukça dinlendi ve başarılarına devam etti. 2009'da yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" adlı özel parçasıyla Türkiye'yi temsil etti ve yarışmadan dördüncü olarak ayrıldı.

Yarışmadaki dördüncülük başarısı ile oldukça tanınan bir yüz haline gelen Hadise, Kahraman ve Fast Life albümlerini çıkardı. 2011'de Aşk Kaç Beden Giyer ve 2014'te Tavsiye albümlerini satışa sundu.

Yaptığı kaliteli parçaların ardından Altın Kelebek Ödülü ve üç TMD ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Hadise, 2011'den beri bir ses yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.