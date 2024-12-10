Hadise, 2025'te müzik kariyerine odaklanacak

Hadise paylaşımından şu ifadelere yer verdi; "Müziğimi seven ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. 2025 benim için daha fazla müzik içeren bir yıl olacak, üzerinde çalıştığım şarkıları sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Benim de bu yolda yürüdüğünüz için kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim, hepinizi çok seviyorum."

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram