Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Denizlispor'da Hadi Sacko sadece 4 dakika forma giyebildi! Oyuna ikinci yarıda dahil olan Fransız oyuncu 4 dakikada iki sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

66. dakikada Sacko, Abdulkadir Parmak'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Dakikalar 67'yui gösterdiğinde Hadi Sacko, bir dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyun dışında kaldı.