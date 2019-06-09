09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bu akşam 20.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Medcezir dizisi hangi Amerikan yapımı diziden uyarlanmıştır?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Medcezir dizisi hangi Amerikan yapımı diziden uyarlanmıştır? 9 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 9 HAZİRAN
hadi bugün 20:30’da! Bugünkü ipucumuz ise Türk televizyonlarında oldukça beğeni toplayan bir dizi olan Medcezir hakkında sevgili hadiciler. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı dizi aslında Amerikan yapımı bir komedi-drama dizisinden uyarlanmıştır. Peki siz Medcezir’in hangi yabancı diziye dayandığını biliyor musunuz?
HADİ İPUCU CEVABI: THE O.C.
MEDCEZİR HAKKINDA
Medcezir, Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından geliştirilen televizyon dizisi. Josh Schwartz tarafından yaratılmış Amerikan yapımı The O.C. dizisine dayanmaktadır. Dizinin baş rolünde İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde büyüyen Yaman Koper karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy ve zengin bir ailenin kızı olan Mira Beylice'yi canlandıran Serenay Sarıkaya yer aldı.
Medcezir'in prömiyeri 13 Eylül 2013 tarihinde Star TV'de yapıldı. Aldığı başarılı reytingler sonucunda ikince sezonda devam etmesine karar verildi ve ikinci sezon 12 Eylül 2014'te başladı. Dizinin yönetmeni Ali Bilgin, dizinin üçüncü sezonda da devam edebileceğini açıkladı. Ancak ikinci sezonda alınan, ilk sezon kadar tatmin etmeyen reytingler sonucunda dizinin senaristi Ece Yörenç, dizinin sona ereceğini açıkladı. Dizi, 12 Haziran 2015'te yayınlanan 77. bölümüyle sona erdi.
Dizi, ilk sezonun sonunda 25.6 milyon lira ciro yaparak en çok ciro yapan ve yapımcısına en çok kazandıran beşinci dizi oldu. Dizi, olumlu eleştiriler almasının yanı sıra dünyanın en başarılı yapımları arasında yer aldığı söylendi ve birçok kez orijinalinden daha iyi olduğu yorumları yapıldı. Dizi 2014 yılında 41. Altın Kelebek ödül töreninde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Dizi Müziği" kategorilerinde iki ödül aldı. Ayrıca 2015 yılındaki 42. Altın Kelebek Ödül töreninde ise "En İyi Kadın Oyuncu" "En İyi Erkek Oyuncu" "En İyi Dizi Yönetmeni" ve "En İyi Dizi Müziği" kategorilerinde aynı anda toplamda dört ödül aldı. Medcezir, ödül töreninden birkaç ay öncesinde final yapmış olmasına rağmen 42. Altın Kelebek Ödül töreninde en çok ödülü alan dizi olarak imzasını attı. İki yılda toplamda altı Altın Kelebek Ödülü alarak tekrar başarısını göstermiş oldu. Aynı zamanda, 9. Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde "En İyi Dizi" kategorisinde ikincilik ödülü olan Silver Bird’e layık görüldü. Medcezir dizisinin aday gösterildiği ve kazandığı daha çok sayıda ödül vardır.
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