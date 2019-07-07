07 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bugünkü 20.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda, " Heybeliada’da bisikleti kullanan ilk kişi olarak bilinen bir yazarımız ile ilgili sevgili hadiciler. Adalıların "şeytan arabalı" olarak hitap ettiği bu kişi kimdir sizce" şeklinde oldu. İşte 7 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 7 TEMMUZ
Hadi resmi Instagram adresi züerinden ipucu yayınladı. Yapılan duyuru ise:
Hadi ipucu bugün saat 20.30'da
Ödül ise: Henüz belli olmadı!
HADİ İPUCU SORUSU 7 TEMMUZ CEVABI: HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR
Hüseyin Rahmi Gürpınar (17 Ağustos 1864, İstanbul – 8 Mart 1944, İstanbul),Türk romancı ve gazeteci.
17 Ağustos 1864 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa'nın oğlu olan Hüseyin Rahmi, üç yaşında iken annesinin ölümü üzerine, Girit'te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula başladı ancak babasının evlenmesi üzerine altı yaşında tekrar İstanbul'a anneannesinin yanına gönderildi ve eğitimine burada devam etti. Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve idadide okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey'in himayesiyle Mekteb-i Mülkiye'ye girdi (1878). Okulun ikinci sınıfında iken ciddi bir hastalık geçiren Hüseyin Rahmi buradaki öğrenimini yarıda bıraktı (1880). Kısa bir süre, Adliye Nezareti Ceza Kalemi'nde memur, Ticaret Mahkemesi'nde Azâ Mülazımı olarak çalışan Hüseyin Rahmi hayatını kalemiyle kazanmaya çalıştı.
1887'de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlayan Hüseyin Rahmi, ardından İkdam ve Sabah gazetelerinde mütercim ve muharrir olarak çalıştı. II. Meşrutiyet döneminde 37 sayı süren Boşboğaz ve Güllâbi adlı bir gazete çıkardı. İbrahim Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı Millet gazetesi de uzun ömürlü olmadı. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine neşretti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5. ve 6. dönemlerde Kütahya milletvekili olan Hüseyin Rahmi, ömrünün son otuz bir yılını geçirdiği Heybeliada'daki köşkünde 8 Mart 1944 tarihinde öldü ve oradaki Abbas Paşa Mezarlığı'na defnedildi.
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