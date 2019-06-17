Hadi ipucu sorusu bugünkü 12.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "İnternet alışverişinde seçilen ürünleri ileri tarihte almak için kayıt etme özelliği nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki internet alışverişinde seçilen ürünleri ileri tarihte almak için kayıt etme özelliği nedir? 17 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 17 HAZİRAN

Günün ipuçlarına hazır mısın hadici?

hepsiburada ile mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz internet alışverişlerinize kolaylık getiren bir başka özellik ile ilgili sevgili hadiciler. Seçtiğiniz ürünleri ileri tarihte almak için kayıt edebileceğiniz bir seçenek olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu özelliğe ne deniyor?

HADİ İPUCU CEVABI: SEPETE EKLE - DAHA SONRA AL

İNTERNET ALIŞVERİŞİ HAKKINDA

İnternet üzerinden çevrimiçi olarak yapılan alışveriş. Ziyaretçiler İnternet üzerinden istedikleri ürünleri sepete atarlar, kayıt olurlar, ödeme yaparlar. Seçip satın alınan ürünler kargoyla adrese gönderilir.

Son kullanıcıların her türlü ticari malı internet üzerinden kredi kartı, havale ve kapıda ödeme yöntemi ile tedarik ettikleri bir alış veriş yöntemi olarak da tanımlanabilir.

İnternet üzerinden alışverişin artıları

Alıcı açısından ; aranılan belli standart özelliklere uygun ürünlerin kolayca karşılaştırma ve kataloglaştırılmasına bağlı olarak alıcı müşteri açısından zaman kaybı sürecini ciddi bir şekilde önlemesi. Genellikle perakende mağazalarına kıyasla daha uygun fiyat avantajı. Mağazada görevli satış danışmanı gibi bir unsur bulunmamasından dolayı daha çok kişisel tercihlere dayanan bir alışveriş avantajı.

Satıcı açısından ; ürün tanıtım sürecini minimalize etmesi sayesinde müşterilere çabuk ulaşabilmek. Ürün içeriği hakkında tanıtım ve açıklama reklam maliyetlerinin çok ucuza mal olması sayesinde ürün satışına olası reklam maliyetlerinin yansımaması ürünün satış fiyatının elden perakende fiyata göre ucuz olmasını sağlaması tercih edilebilirliğini artırması.

Yeni ödeme yöntemleri de artık tüketicileri internetten daha fazla alışveriş yapma imkanı sunmaktadır. Bu yöntemlerin başında kapıda ödeme,banka havalesi,kredi kartı gibi ödeme yöntemleri başı çekmektedir.

İnternetten alışverişin aslında ülke ekonomisine katkısı büyüktür her şey resmidir ve kayıt altında olduğundan satıcılar vergilerine düzenli ödemek durumunda olmaları ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.