Hadi ipucu sorusu bu akşam 12.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Titreyen Göl Antalya'nın hangi ilçesinde?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Titreyen Göl Antalya'nın hangi ilçesinde? 12 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 12 HAZİRAN

turna.com ile Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz Türkiye'nin turizm cenneti olarak sayılan Antalya'da bulunan Titreyen Göl ile ilgili sevgili hadiciler. 3000 metrekarelik bir alana sahip bu göl, en çok gezilen turistik yerlerden birisidir. Peki sizce Titreyen Göl Antalya'nın hangi ilçesinde?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: MANAVGAT

TİTREYEN GÖL HAKKINDA

Manavgat, Side'nin Sorgun Beldesi'nde yer alan Titreyen Göl, en ufak rüzgarda bile üstü hareketlenerek titrediği için bu ismi almış.