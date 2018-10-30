30 EKİM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi için ipucu olarak Buray'ın son albümü işaret edildi. Peki Buray kimdir? Buray'ın son albümünün ismi nedir?
HADİ İPUCU: BURAY'IN SON ALBÜMÜNÜN İSMİ NEDİR?
Buray son dönemin yıldızı parlayan genç şarkıcılarından biri oldu. Buray çıkardığı son albüm Kehanet ile dikkatleri bir kez daha üstüne çekmeyi başardı.
BURAY KİMDİR?
Buray Hoşsöz, ya da bilinen adıyla Buray 15 Haziran 1984'te Lefkoşa'da dünyay geldi. Buray, lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde aldıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde devam etmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümünün ardından yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.
Avustralya’da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer'in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Melbourne’daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk" için çalışmalarını sürdüren Buray, bu sırada albümün habercisi olan ilk şarkısı “İstersen” ile müzikseverlere merhaba dedi. Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü. 2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC’deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. "1 Şişe Aşk" albümünün çıkış şarkısı "İstersen" oldu. Sözleri Gözde Ançel’e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan "İstersen" şarkısının düzenlemesi de Buray’ın imzasını taşımaktadır. Akustik ritimleri ve Buray’ın kendine özgü vokaliyle seslendirdiği "İstersen" radyolar ve dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 1 numaraya yükselmeyi başardı. Albümün ikinci klibi "Sen Sevda Mısın" şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 1 numara olma başarısı gösterdi. "Sen Sevda Mısın"'ın ardından üçüncü klip olarak "Kimsenin Suçu Yok" şarkısı yayımlandı.
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