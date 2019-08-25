Hadi ipucu 25 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 1974'de Kara deliklerin siyah renkte olmadığını keşfeden bilim insanı kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 25 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 25 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 25 AĞUSTOS CEVABI: STEPHEN HAWKİNG