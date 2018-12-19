Hadi ipucu 19 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak güzellik için kadınların makyaj teknikleri işaret edildi. Hadi ipucu 19 Aralık sorusu ise; "Islak ve parlak görünüm veren makyaj tekniği nedir?"

HADİ İPUCU SORUSU 19 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bugün 20:30'da

Ödül ise 15.000 TL

Hadi İpucu; "Kozmetikte yeni trendler benden sorulur!" diyorsan bu akşamın ipucu senin için hadici! Gölgelendirme ve aydınlatma teknikleri ile yüzünü boyutlandırabilir, dilediğin bölgeleri ön plana çıkarabilirsin. Peki aydınlatıcı kullanılarak yapılan, ıslak ve parlak görünüm veren makyaj tekniğinin adını doğru tahmin edebilir misin?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: STROBİNG

Kadınlar için büyük bir tutkuya dönüşen makyaj için her yıl moda olan bir akım ortaya çıkmaktadır. Bu akımlar sürekli değişir böylece makyaj modası güncel kalmaya ve modern zamana ayak uydurmaya çalışır. Bu akımlardan biri de strobing adı verilen uygulamadır.

Strobing aydınlatma temelli bir cilt makyajı çeşididir. Bu aydınlatma işlemini ıslak bir görünüm varmışçasına parlayarak sağlar. Fakat bu parlaklık cildin yağlanması demek değildir. Tam tersi yağlı olmayan cildin sağlıklı görünümünden kaynaklanan bir canlılıktır. Makyajın sade ve canlı bir görünüm vermesi gerekmektedir. Mümkün olduğu kadar az ürün ile sağlıklı ve duru bir cilt elde etmenin önemli bir yoludur.

Strobing yönteminde kullanılan aydınlık bitişli ürünler sayesinde uygulanır. Makyajın ilk adımı ıslak ve nemli bir görünüm istendiği için cildi iyice nemlendirmektir. Bunun için nemlendirici bir krem kullanılabileceği gibi içinde ışıltılar barındıran aydınlatıcı bir makyaj bazı da kullanılabilir. Diğer adım ise nem oranı yüksek su bazlı bir fondöten ile yüzdeki lekeleri ve kusurları kapatmaktır. Su bazlı fondötenler tercih edilirse ıslak ve nemli görünüm daha kolay elde edilebilir. Fondöten ile elde edilen ıslak bitiş pudra ürünler ile kapatılmaz. Sadece yağlanmaya müsait olan T bölgesi gibi bölümler pudralanır. Fakat cildin pudralanmasının gerektiği durumlarda mat olmayan pudralar tercih edilir. Göz altı kapatıcısı için de aydınlatıcı etkili mat olmayan ürünler tercih edilebilir fakat bu tercih için sorunsuz göz altlarına sahip olmak gerekir çünkü problemli göz altlarının daha da mor görünmesine neden olabilir.

Sonrasında highlighter denen içinde ışıltılar bulunan ürünler yardımıyla yüzün yüksek yerleri iyice aydınlatılır ve ön plana çıkartılır. Özellikle elmacık kemiklerinin üstü, burun ve dudak üstü bölgelerine highlighter uygulanır. Kaş kemiği alın ortası ve şakaklar da aydınlatıcı ürünlerle aydınlatılır. Böylece canlı ve daha genç bir görünüm elde edilir.

Tüm makyaj yöntemlerinde olduğu gibi strobing yönteminde de cilt tipine uygun ürünler tercih edilmelidir. Kuru ciltliler için daha elverişli olan strobing makyajı doğru ürünler sayesinde yağlı ciltliler için de kullanılabilir bir hale gelebilir. Kuru ciltliler krem formda ürünler kullanmalıdır. Yağlı ciltliler ise pudra veya toz formunda ürünler kullanarak yüzlerindeki yağlanmayı dengeleyebilirler.

Strobing makyajı yapılırken diğer bir dikkat edilmesi gereken konu da ten rengidir. Beyaz tenliler için gümüş veya beyaz tonlu aydınlatıcılar kullanmak daha etkili sonuç verecektir. Buğday rengi tene sahip olanlar ise içinde sarı ton bulunduran ya da altın yansımalı aydınlatıcılar tercih etmelir. Esmer tenliler için ise bronz yansımalı aydınlatıcılar daha canlı bir görünüm elde etmek için faydalı olacaktır.

Strobing uygulamasını yaparken dikkat edilmesi gereken başka bir konu da kullanılan aydınlatıcı ürünlerin içindeki ışıltının sim içermemesidir. Sim doğallıktan uzaklaştıran bir görünüme neden olur. Bu yüzden cildin kendi aydınlığını yansıtıyormuş gibidoğal ışıltı veren ürünler tercih edilmelidir.