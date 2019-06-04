Hadi ipucu 4 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; MFÖ grubunun 2017 yılında çıkardıkları son albümünün ismi nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 4 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 4 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

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HADİ İPUCU SORUSU 4 HAZİRAN CEVABI: KENDİ KENDİNE

MFÖ KİMDİR?

Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup, bu albümdeki "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla "Diday Diday Day" ve "Sufi" şarkılarıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişlerdir.

ALBÜMLERİ

1984: Ele Güne Karşı Yapayalnız

1985: Peki Peki Anladık

1986: Vak The Rock

1987: No Problem

1990: Geldiler

1992: Agannaga Rüşvet

1992: Dönmem Yolumdan

1995: M.V.A.B.

2006: AGU

2011: Ve MFÖ

2017: Kendi Kendine