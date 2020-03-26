Hadi ipucu 26 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Osmanlı'da şehzadelerin hocalarına ne ad verilir?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 26 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 MART CEVABI: LALA