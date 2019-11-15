Hadi ipucu 15 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Barış ve özgürlüğün simgesi olan hayvan hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 15 Kasım sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 KASIM CEVABI: BEYAZ GÜVERCİN