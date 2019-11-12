12 Kasım Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi ipucu 12 Kasım sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Unutma ki dünya fani / Veren Allah alır canı / Ben nasıl unuturum seni" şarkısı nasıl devam eder? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 12 Kasım sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 12 KASIM

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 12 KASIM CEVABI: CAN BEDENDEN ÇIKMAYINCA