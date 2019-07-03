03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'un Düzköy ilçesine 12 kilometre mesafede yer alan bin 900 rakımlı Haçka Yaylası, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.
AA'nın haberine göre alternatif tatil arayanları yemyeşil doğasıyla karşılayan yayla, Haçkalı Baba Türbe ve Camisi ile de ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Doğası büründüğü renkleri ile ziyaretçileri cezbeden yayla, son yıllarda Orta Doğulu turistlerin de uğrak mekanlarından biri haline geldi.
Tatilcilere şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir gün geçirme fırsatı sunan Haçka, et, balık ve köfte ağırlıklı mutfağının yanı sıra yöresel lezzetleriyle de ilgi görüyor.
Bozulmamış doğası ve kültürüyle dikkati çeken yayla, son yıllarda trekking, foto safari ve şenliklerin yanı sıra ekoturizm ve karavan turizminde de adından söz ettiriyor.
Haçka yaylası, 18-21 Temmuz'da, Türkiye'nin farklı illerinden gelecek yaklaşık 60 karavana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
"TURİZM POTANSİYELİNİN DAHA DA ARTACAĞINA İNANIYORUZ"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon'un turizm sezonuna güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.
Kentin, dağ ve yayla turizmine yönelik potansiyeli ile ön plana çıktığını aktaran Ayvazoğlu, Haçka yaylasının da bozulmamış doğal güzellikleri, kültürü ve bünyesindeki Haçkalı Baba Türbe ve Camisi ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını ifade etti.
Ayvazoğlu, bölgenin turizm potansiyelinin giderek daha da artacağına inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Haçka yaylamız şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyen ziyaretçilerine inanılmaz bir tatil imkanı sunuyor. O nedenle alternatif tatil arayan doğa tutkunlarını mutlaka bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Yaz sezonuyla artan ziyaretçi rakamlarımızın, yıl sonunda çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Yaylamıza ilgi gerçekten muhteşem. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor."
"AMACIMIZ TURİZMDE ALTERNATİF OLUŞTURMAK"
Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Trabzon Şube Başkanı Şeref Akbal da Trabzon'un dağ ve yayla turizmine yönelik alternatifler açısından zengin olduğunu belirtti.
Haçka yaylasının da bu kapsamda ilgi gördüğüne dikkati çeken Akbal, şunları söyledi:
"Haçka yaylası bozulmamış doğası ve güzellikleriyle gerçekten görülmeye değer. Biz de bu güzellikleri daha fazla kişiye göstermek adına düzenlediğimiz etkinlikle 18-21 Temmuz arasında 81 ilden 60 karavan ile yaklaşık 200 kişiyi yaylamızda ağırlayacağız. Haçka yaylasının kamp ve karavan turizminde adından giderek daha da fazla söz ettireceğine inanıyoruz. Bu yönde de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."
Akbal, kamp ve karavan turizminin kentte daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğine işaret ederek, amaçlarının turizmde alternatif oluşturarak, kentin potansiyelinin artırılması sağlamak olduğunu kaydetti.
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