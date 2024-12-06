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        Haberler Gündem Güncel Hacılar'da kadınlara sepet örme kursu | Son dakika haberleri

        Hacılar Belediyesi'nden kadınlara sepet örme kursu

        Kayseri'nin Hacılar Belediyesi'nin düzenlediği kursta sepet örme eğitimi verildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Sepet örücülüğü, kültürümüzde önemli bir yere sahip ancak zamanla bu sanatın bilinirliği azalmıştı. Amacımız, geçmişten gelen bu kültürel mirası yeni nesillerle buluşturmak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:47
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        Hacılar'da kadınlara sepet örme kursu
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        Kayseri'nin Hacılar Belediyesi'nin düzenlediği kursta kadınlara sepet örme eğitimi verildi. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde katılımcılar, yaklaşık 6 saat eğitim gördü.

        Geleneksel el sanatları eğitmeni Mehtap Emek tarafından verilen eğitimde, sepet örmenin temel teknikleri öğretildi.

        Kursa ilişkin değerlendirmede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu tür etkinliklerin el sanatlarının sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade etti.

        Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için eğitim verdiklerini belirten Özdoğan, "Sepet örücülüğü, kültürümüzde önemli bir yere sahip ancak zamanla bu sanatın bilinirliği azalmıştı. Şimdi bu tür kurslarla yeniden ilgi görmeye başladı. Amacımız, geçmişten gelen bu kültürel mirası yeni nesillerle buluşturmak" dedi.

        Sepetlerin günümüzde dekoratif amaçlı kullanıldığı gibi hediyelik eşya olarak da satışa sunulduğunu aktaran Özdoğan, bu sayede kursiyerlerin hem bir el sanatını öğrendiğini hem de ekonomik kazanç elde edebilecek beceri kazandığını kaydetti.

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