'Delikli Taş'tan geçenler mutlu

Hafta boyunca sürecek etkinlikleri takip etmek ve ziyaretlerde bulunmak için gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ndeki müze ve türbelerde dua edilip, kutsal kabul edilen Aslanlı Çeşme'den su içiliyor.
Hacı Bektaş Veli'nin, Çilehane mevkisinde inzivaya çekilerek ibadet ettiği belirtilen mağarayı da ziyaret edenler, günahı olanların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş"tan geçmeye çalışırken, "Beştaş" mevkisinde topladıkları taşları üst üste dizerek ve dilek ağacına kumaş bağlayarak dileklerinin gerçekleşmesi için dua ediyor.
Ziyaretçilerden Caner Tok, AA muhabirine, Almanya'dan yaz tatili için geldiklerini, programlarına Hacıbektaş'ı dahil ettiklerini belirterek, "Hacıbektaş'ı da görmeden gitmek istemedik. Etkinliklere katıldık, müze ve türbeyi ziyaret ettik. Delikli taşa geldik ama sıra yoğun olduğundan dolayı en azından görmüş olduk." dedi.
Ailesiyle İzmir'den ilçeye gelen Serpil Ergün ise "Buranın maneviyatı bizim için çok önemli. Geldik, dileklerimizi diledik, delikli taştan geçtik. Sağlık, mutluluk istedik, ülkemiz ve bütün insanlık için huzur diledik. Görevimizi yerine getirdik." diye konuştu.
Ali Kuruca da ilçedeki etkinliklere katılmak için Erzurum'dan geldiğini, kalbinin doğruluğunu ölçmek amacıyla "delikli taş"tan geçmeyi denediğini ve başardığını, mutlu olduğunu söyledi.
Sertal Ergün ise Alevi Bektaşi inancına göre manevi kıymeti olan alanları gezdiğini dile getirerek, "Delikli taştan geçtik. Günahı çok olan geçemiyor deniliyor. Biz de geçtik." ifadesini kullandı.
İstanbul'dan çocuklarıyla gelen Arife Türkmenoğlu da Hacı Bektaş Veli'nin yaşam sürdüğü topraklarda olmanın heyecan ve sevincini yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Alevi olarak geleneksel ziyaretlerimizi yapıyoruz. 12 gün boyunca orucumuzu tuttuk, lokmamızı yaptık. Çilehaneye gittik. Dedemiz hepimizi halka namazına durdurdu. Niyaz ettik delikli taşta. Beştaş mevkisinde duamızı okuduk. Burada türbeyi ziyaret ettik. Bizim Alevi olarak ibadet ve kültürümüz bu. Elife Ana Cemevinde konakladıktan sonra ilçeden ayrılacağız."
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