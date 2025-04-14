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        Haberler Magazin Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı'dan boşanma iddiasına fotoğraflı yanıt - Magazin haberleri

        Hacı Sabancı - Nazlı Sabancı'dan fotoğraflı yanıt

        Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın boşanacağı iddia edildi. Sabancı çifti, söz konusu iddiayı fotoğrafla yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 09:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:27
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        Boşanma iddiasına jet yalanlama
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        Fatma D.'nin, iş insanı Hacı Sabancı'ya açtığı babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda hareket ederek, Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğunun tespitine hükmetmişti.

        Nazlı Sabancı'nın bir süredir bu davayla gündemde olan eşi Hacı Sabancı'dan boşanacağı iddia edildi. Sabancı çiftinden, söz konusu iddiaya jet yalanlama geldi.

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        İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan çiftten Hacı Sabancı, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafını paylaşarak, boşanma söylentilerine son noktayı koydu.

        Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 2021'de evlendi. Çiftin, 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

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        #Nazlı Sabancı
        #Hacı sabancı

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