Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet ile Hac kayıtları başladı mı?

Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet ile Hac kayıtları başladı mı?

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Hac yedek kontenjanları, kayıt yaptırmayan hacı adaylarının netleşmesi sonrası açıklık kazanacak. Kesin kayıt yaptırmayan hacı adaylarının yerine kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınması bekleniyor. Peki, "Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2025 Diyanet ile Hac kayıtları başladı mı?" İşte detaylar...

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

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Hac kesin kayıtları, 4 Kasım Pazartesi gününden itibaren yapılacak.

HAC BOŞ KONTENJAN KAYITLARI NE ZAMAN? Hac yedek kontenjanları, kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen hacı adaylarının netleşmesi sonrası belirlenecek ve kayıt hakkı elde edecek. Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınması bekleniyor. HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK? Hac kesin kayıt başvuruları hakkında henüz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

HAC KURASI SIRASI NE DEMEK? Sonuçlarını sorgulayan hacı adaylarının yoğunluğu nedeniyle sıraya alınmasına hac kura sonuç sırası deniyor. HAC YEDEK KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Kurada adı çıkmayan hacı adayları için yedek kura çekiminin yapılacağı belirtilmiş ancak henüz kesin bir tarih açıklanmamış durumda.