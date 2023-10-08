Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 hac ön kayıtları son tarih
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başvurular Diyanet İşleri Başkanlığı e-Devlet uzantısı üzerinden yapılıyor. Başvuru süreci devam ederken gözler kura tarihlerine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 hac ön kayıtları son tarih ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
- 1
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Başvuru süreci devam ederken henüz başvuru yapmamış ve başvuru yapacak adaylar merak içerisinde bu sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2024 hac kura tarihi ne zaman? İşte 2023 Diyanet Hac Ön Kayıtları son tarihi...
- 2
ALİ ERBAŞ HAC ÖN KAYITLARI SON TARİH
Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." ifadelerini kullandı.
HAC KURALARI NE ZAMAN?
Hac kura tarihi henüz kesind eğil . Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına göre kura çekiminin Ekim sonu Kasım başı gibi yapılması bekleniyor.
- 3
HAC KAYDI OLANLARIN KAYDI OTOMATİK YENİLENECEK
Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.
Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
- 4
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.
"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.
Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.
*Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.