2026 HAC KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2026 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Önceki yıllardan hac kaydı olan vatandaşların da 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için "hac kayıt yenileme/güncelleme" işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor.

Hac yolcuları kayıt durumlarını e-Devlet portalından veya www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

Kayıtlar T.C. kimlik numarası ile yapılacak, yabancı uyruklu olanlar ile kesin kayıt hakkı elde etmeleri durumunda T.C. pasaportu ibraz edemeyecek durumda olanların kayıtları alınmayacak.

DURUMUNUZU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İÇİN (E-DEVLET) TIKLAYINIZ