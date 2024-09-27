Hac ön kayıt ve kayıt yenileme için son gün! 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri gelen yoğun talep üzerine uzatılmıştı. Verilen sürenin sonuna gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, bugün sona eriyor. Kutsal topraklara gitmek isteyen ancak müracaatını tamamlamayan hacı adayları, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, e-Devlet Hac ön kayıt ekranı ve detaylı bilgiler…
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2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzatılmıştı. Buna göre, Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Henüz müracaatını tamamlamayan hacı adayları ‘’2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Hac kurası ile belirlenecek. İşte Hac ön kayıt ekranı ve konu hakkında ayrıntılar…
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2025 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SONA ERİYOR!
2025 yılı Hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.
Buna göre, 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül Cuma günü sona erecek.
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2025 HAC ÖN KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.
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2025 HAC ÖN KAYIT FİYATI NE KADAR?
2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.
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2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşların kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek.
Söz konusu vatandaşlar, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini e–Devlet üzerinden yapacak.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlar, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
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Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.
Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlar, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.
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HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2025 Hac kura takvimi henüz açıklanmadı. Hac kuraları genellikle ocak ayında gerçekleşiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 hac kuralarının çekileceği tarih ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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