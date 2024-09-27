2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzatılmıştı. Buna göre, Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Henüz müracaatını tamamlamayan hacı adayları ‘’2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Hac kurası ile belirlenecek. İşte Hac ön kayıt ekranı ve konu hakkında ayrıntılar…