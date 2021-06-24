2021 yılında hacca gitmek isteyen hacı adaylarının merakla beklediği açıklama geldi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 2021 yılında hac ibadeti için farklı şehirlerden acı kabul edip etmeyeceklerine yönelik kararı açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan karar göre 2021 yılında da hac ibadeti için farklı ülkelerden hacı adayı kabul edilmeyecek. İşte Diyanet'in 2021 Hac açıklaması...

BU YIL HAC VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru şöyle:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HAC NE ZAMAN YAPILIR?

Her yıl gerçekleştirilen hac ibadetinin bu yıl 17-22 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.