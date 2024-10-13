Hac kurası tarihleri: Diyanet ile 2025 Hac kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyurusuna göre, hac kayıt güncelleme işlemleri 7-11 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Hac kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren hacı adayları, şimdi hac kurası tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, 2025 hac kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte detaylar...
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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını duyurmuştu. Müdürlükten yapılan açıklama doğrultusunda hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma günü sona erdi. Akabinde ise gözler hac kurası tarihleri için Diyanet açıklamalarına çevrildi. Peki, 2025 hac kurası ne zaman çekilecek, kura tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
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HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac kayıt güncelleme sayfasının yeniden aktif edildiğini duyurmuştu.
Müdürlükten yapılan açıklama doğrultusunda 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında kayıt yenileme işlemleri, 11 Ekim 2024 tarihinde sona erdi.
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce hacı adayı, işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamladı. Akabinde ise kura çekimi için geri sayıma geçildi.
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2025 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl kura çekimi, 2 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Buna göre, bu yıl kuraların Ekim ayının son günlerinde ya da Kasım ayının başında çekilmesi bekleniyor.
Hac kura takvimi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
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HAC AYLARI HANGİLERİ?
Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.
Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, 2/132-133).