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        Haberler Bilgi Gündem Hac kurası tarihleri 2025: Hac kurası ne zaman çekilecek, kura çekimi tarihi belli oldu mu?

        Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştu. Kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında hac kura tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:42
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        • 1

          Diyanet İşleri Başkan Erbaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurmuştu. Kayıt işlemleri 27 Eylül itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda, gözler kura tarihlerine çevrildi. İşte Diyanet Hac kurası hakkında detaylar...

        • 2

          HAC KURASI 2025 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

          Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

          Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce hacı adayı, kura çekimi için geri sayıma geçmiş durumda.

          Ancak 2025 Hac kuralarının çekileceği tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl kura çekimi, 2 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Buna göre, bu yıl kuraların Ekim ayının son günlerinde ya da Kasım ayı başında çekilmesi bekleniyor.

          Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

        • 4

          HAC AYLARI HANGİLERİ?

          Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.

        • 5

          Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, 2/132-133).

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