Hac kurası yapılacak mı? 2022 hac ve umre tarihleri ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Pandemi sebebiyle bir süredir yapılamayan hac vazifesi, salgının etkisi azalmaya başlamasıyla yeniden gündeme geldi. Hacı adayları "Hac kurası yapılacak mı, umre tarihleri ne zaman" sorularını sormaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu hac ve umre tarihlerini açıkladı.

İslam alemi için önemli olan hac ve umre vazifesi, 2 yıldır covid-19 pandemisi sebebiyle belirli kısıtlamalar çerçevesinde yapılıyordu Müslümanlar açısından "Hac kurası ne zaman yapılacak?" ve " 2022 Hac tarihi ne zaman" soruları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

HAC KURASI YAPILACAK MI?

En son 2 sene önce yapılan hac kurası bu yıl için geçerli olacak ve 2020 yılında pandemi sebebiyle gidemeyen vatandaşlar hac ibadetini bu yıl yerine getirebilecek.

HAC VE UMRE TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?

2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

-2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,

Kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının;

- 25 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,

- 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi,

- 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların;

-Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi,

-2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.