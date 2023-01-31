Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Hac kura tarihleri AÇIKLANDI! 2023 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? Diyanet kişi başı Hac fiyatları

Hac kura tarihleri belli oldu! 2023 Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac kayıtları bugün sona eriyor e-Devlet üzerinden yapılan Hac ön kayıtları 5 Ocak tarihi itibarıyla başladı. 26 Ocak'ta sona ermesi beklenen kayıtlar talebin yüksek olması sebebiyle 31 Ocak'a kadar uzatıldı. Hac kura tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İbadetlerini yerine getirecek Müslümanların gözü Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. İşte 2023 Diyanet Hac fiyatları ile Hac kura tarihleri...

Giriş: 31.01.2023 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adayların başvuru işlemleri 31 Ocak'ta sona eriyor. Hac ibadetini yerine getirecek olanlar Hac kura tarihlerini sorgulamaya başladı. İşte 2023 Diyanet Hac kura tarihleri ve Hac fiyatları...

  •  HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Bu yıl hacca gidecek adaylar, 15 Şubat çarşamba günü çekilecek kurayla belirlenecek.

    Hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek. 

  • HAC KAYITLARI DEVAM EDİYOR

    Bir televizyon programına konuk olan konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2020 yılı hac kurasında çıktığı halde hacca gidemeyenlerin bir kısmının geçen yıl gidebildiğini ancak 65 yaş sınırına takılıp gidemeyenlerin bu yıl kuraya girmeden hacca gidebileceklerini belirtti.

    Geçtiğimiz yıllarda hac için kayıt yaptırmış olan 2 milyon 200 bine yakın hacı adayının kayıtlarının yenilendiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibariyle e-Devlet üzerinden kayıtlarını yaptırmaya başladılar. 26 Ocak’ta bitiyordu ancak ön kayıt için gelen taleplerin fazla olduğunu gördük ve biz bu tarihi 31 Ocak tarihine kadar uzattık.” dedi. Hac kayıtları e-devlet üzerinden yapabilecek.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL OLARAK BELİRLENDİ

    Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

  • "83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

  • HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

    İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek. Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

    HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

    Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

    2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

    3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

    4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

    HAC VE UMRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.