Hac kura sonuçları 5 Kasım 2025 tarihinde açıklandı. Böylece 2026 yılında hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Kura sonrası 2026 Hac kayıt takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, hac kurasında ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları için 2026 yılı Hac kesin kayıtları bugün itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılacak olup son tarih 21 Kasım olarak belirlendi. İşte 2026 Hac kesin kayıt ekranı ve ücreti…