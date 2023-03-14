Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Hac fiyatları 2023: Diyanet Hac kesin kayıt nasıl yapılır? Hac kesin kayıt tarihi ne zaman?

Hac kesin kayıt e-Devlet ekranı ile nasıl yapılır? 2023 Diyanet kişi başı Hac fiyatları

Hac fiyatları 2023, Hacı adaylarının gündeminde yer alıyor. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Hac kesin kayıt tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kayıtların başlamasıyla gözler Hac kesin kayıt nasıl yapılır? sorusuna çevrildi. İşte Diyanet kişi başı Hac fiyatları ve kesin kayıt işlemleri detayları...

Giriş: 14.03.2023 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hac kura sonuçları 8 Mart 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden paylaşıldı. Kura sonuçlarının belli olmasıyla gözler Hac kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Hacı adayları için kişi başı Hac fiyatlarını ve kesin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

  • HAC KESİN KAYIT TARİHİ AÇIKLANDI!

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023 yılı hac kesin kayıtları başladı. Hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız kesin kayıt işlemlerini 24 Mart 2023 tarihine kadar Türkiye Portalı (e-Devlet) üzerinden yapabilirler" denildi. Ek kayıtlar ise 30 Mart - 7 Nisan'da gerçekleştirilecek.

  • HAC KESİN KAYIT NASIL YAPILIR?

    Hac kesin kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunu seçenler il müftülüklerine, acenteyi seçenler ise diyanetin anlaşmalı olduğu acenteleriyle gerçekleştirebilecekler.

  • ADIM ADIM HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? 

    1- Uçmak istediğiniz "Havalimanı" ve hac ücreti "Ödeme Şekli"ni seçiniz.

    2- Açıklamadaki bilgilendirmeyi dikkate alarak kendinizin ve varsa yakınlarınızın "Konaklama ve Oda Tipi"ne ait bilgileri seçiniz. Hac organizasyonunda birliktelik yaptığınız kişiler varsa aynı kafilede olmak için aynı konaklama tercihini; aynı odada kalabilmek için de aynı oda tipi tercihini yapmanız gerekmektedir. Aynı oda tipi tercihinde ise yakınlık gözetilerek oda yerleşim planlaması yapılacaktır.

    3- Ön izleme ekranındaki tercih işlemlerinizi kontrol ederek "Kaydet" butonuna tıklayınız. 

    Son olarak yaptığınız işlemlerin doğruluğunu kontrol ediniz. Yanlış bilgiler varsa "Güncelleme" butonuna tıklayarak hatalı bilgileri düzeltip tekrar "Kaydet" butonuna basarak hac kesin kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

    HAC KESİN KAYITLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

    DİYANET HAC ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.