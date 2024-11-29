Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam HAC EK KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Hac ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor! Diyanet ile 2025 Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Hac ek kayıt başvuruları için son gün! Diyanet ile 2025 Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Hac e kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuştu. Buna göre 2025 yılı hac ek kayıt işlemleri, 29 Kasım Cuma bugün sona eriyor. Sırası gelen hacı adayları, e-Devlet üzerinden kesin kayıt işlemlerini yapabilecek. Peki 2025 Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir? İşte Diyanet Hac ek kayıt ekranı ve ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          21 Kasım’da başlayan Hac ek kayıt işlemleri için verilen süre bugün sona eriyor. Bu sebeple kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen adaylar ‘’Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuza göre, Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak olup kayıt ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte 2025 Hac ek kayıt ekranı ve ücreti…

        • 2

          2025 HAC EK KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          2025 hac ek kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

          Buna göre 2025 yılı hac ek kayıt işlemleri, 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

          Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

          ‘’31 Ekim 2024 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşlarımızın katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen, 2025 Yılı Hac Kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarımızdan boş kalan kontenjanlar için ek kayıtlar 21 Kasım 2024 tarihinde başlıyor.

          31 Ekim 2024 tarihinde çekilen kura sonucuna göre 2025 yılı haccı için ek kayıt sırası gelen hacı adaylarımız, 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet ​portalı üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabilecek.’’

        • 3

          HAC KESİN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Hacı adayları, hac kesin kayıt işlemlerini e-Devlet portalı üzerinden yapabilecek.

          2025 yılı hac kesin kayıt işlemlerine dair detaylı bilgi, il - ilçe müftülükleri ile Genel Müdürlüğümüz 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

          HAC EK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 HAC KAYIT FİYATI NE KADAR?

          2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

        • 5

          HAC PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

          2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

          4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

          3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

          2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

          HAC ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          2025 YILI HACCI GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

          İlk hac kafilesi 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafile ise 31 Mayıs 2025'te kutsal topraklara ulaşacak. 11 Haziran itibarıyla ise yurda dönüşler başlayacak.

          GİDİŞLER

          29 Nisan – 31 Mayıs 2025

          (1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası

          DÖNÜŞLER

          11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Uyuşturucu satışı anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı!
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Habertürk Anasayfa