Hac ek kayıtları 2025 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen adayların gündemindeki yerini aldı. Kura sonuçlarına göre kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri 4-15 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise hac ek kayıt tarihleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre, boş kalan kontenjanlar için ek kayıtlar bugün başladı. Kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen adaylar ''Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Hac ek kayıt ekranı...