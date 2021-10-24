Haberturk.com'un mutlu günü

Haberturk.com'un magazin editörlerinden Şevval Yılmaz, Buğra Yılmaz ile evlendi.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi ve Nikah Salonu'nda gerçekleşen törene genç çiftin ailesi ve arkadaşları katıldı.

Genç çifte mutluluklar diliyoruz.