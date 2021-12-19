Habertürk'ten açıklama

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Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir ile yaşadıklarını anlatarak "Mazeretsiz özür dilediğini" açıkladı. Habertürk de bir açıklama yaparak, taraflardan ve kamuoyundan özür diledi.

Habertürk'ün açıklaması şöyle:

"Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."