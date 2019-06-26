26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnternet gazeteciliğinde yıllardır hep ilklere imza atan Habertürk’ten bir yenilik daha!
Siyasetten sanata, ekonomiden spora özel haberleri, çarpıcı röportajlarıyla 7 gün 24 saat aralıksız gündemin nabzını tutan Habertürk artık ‘story’leriyle (Hikaye) okuyucularına yepyeni bir ‘okuma’ deneyimi sunuyor...
Her gün milyonlarca okuyucuya ulaşan Habertürk’ün teknolojiden gastroya, astrolojiden sinemaya, müzikten sağlığa, güzellikten otomobile birbirinden renkli sayfaları eğlenceli ‘hikaye’lerle artık bir ‘tık’ uzağınızda olacak.
‘Keşfet’ sayfasında özel röportajlar, renkli haberler, çarpıcı fotoğraflarla dopdolu bir içerik siz Habertürk okuyucularını farklı bir haber yolculuğuna çıkaracak.
‘Teke Tek Test’te Fatih Altaylı en son model otomobillerin ‘hikaye’lerini sizlere anlatacak.
Ahmet Kıvanç 'İş Yaşam' bölümünde emeklilikten kıdeme, iş güvenliğinden sosyal haklara kadar her konuda sorularınızı cevaplayacak.
Necdet Çalışkan, teknoloji dünyasından en son haberlerin yanı sıra yeni çıkan telefon modellerini, popüler app'leri sizler için deneyip, değerlendirecek.
Mehmet Çalışkan Yeşilçam’ın ‘Yıldızlar’ının, Kadir Kaymakçı müzik dünyasının güçlü seslerinin ‘hikaye’leriyle karşınızda olacak.
‘Gastro’da yemek tariflerinden, en gözde mekanlara, favori tatil rotalarına ulaşabileceksiniz.
‘Sağlık’ta Demet Demirkır küçük ve faydalı bilgilerle karşınızda olurken ‘Astroloji’de Bilge Akan, yıldızların o gün sizler için neler söylediğini yorumlayacak.
‘Güzellik’te Melek Kara makyajdan modaya en son trendlerden sizleri haberdar ederken, usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı haftanın filmleri üzerine ‘Sinema Sohbetleri’yle sizlerle olacak.
Habertürk ‘Spor’ ekibi yaz boyunca son dakika transfer ‘hikaye’leriyle sizleri yeni sezona hazırlayacak.
Kübra Par özel röportajlarıyla gündem belirlerken, Rahim Ak sigorta dünyasının ve piyasaların nabzını tutacak.
İnternet gazeteciliğinde hep ilklerin altında imzası olan Habertürk’ün ‘hikaye’leri habere ulaşmayı daha da eğlenceli hale getirecek.
Siz değerli Habertürk okuyucularını da bu ‘hikaye’nin bir parçası olmaya davet ediyoruz...
Değerli Haberturk.com okurları.
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